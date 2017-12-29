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29 дек 2017

Стритрейсеров начнут наказывать в 2018 году

Стритрейсеров начнут наказывать в 2018 году

Рабочая группа Госдумы, которая была создана в этом году для разработки законопроекта по введению наказания для стритрейсеров закончила их подготовку.

В настоящее время пакет поправок отправлен в правительство России и Верховный суд, так как изменения планируется внести не только в Кодекс об административных правонарушениях, но и в Уголовный. В оба документа планируется ввести новую статью «Организация нелегальных автомобильных или мотоциклетных соревнований».

Стритрейсеров ждет штраф в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей либо же арест на срок до 10 суток. Повторное нарушение обойдется в 50 тыс. рублей и лишение водительских прав на срок до 6 месяцев.

Организаторам нелегальных гонок грозит штраф от 50 тыс. до 150 тыс. рублей для физических лиц и от 150 тыс. до 500 тыс. рублей для организаций. Если в ходе соревнований был нанесен ущерб (материальный или здоровью), штрафы увеличиваются до 300 тыс. и 800 тыс. рублей соответственно. В случае повторного правонарушения штрафы вырастают до 500 тыс. и 1 млн руб. Ну а затем организаторов ждет уже уголовная ответственность.

Езду по тротуарам депутаты хотят приравнять к хулиганству. Штраф планируется увеличить до 5 тыс. рублей, а в случае, если во время нарушения произошла авария, в которой пострадали люди, то водителю грозит лишение свободы на срок 3–5 лет.

Наконец, депутаты планируют увеличить ответственность и тех, кто садится за руль в нетрезвом состоянии. За повторное нарушение штраф предлагается увеличить до 50 тыс. рублей, а за каждое последующее — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Либо же будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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