Суперкар Brabham получил дорожную версию

Многие спортивные автомобили, обладая категорическими характеристиками скорости и мощности, не могут продемонстрировать их в обычной жизни, так как на дороги общего пользования им доступ закрыт. Однако производители не сидят сложа руки и начинают заниматься специальными доработками

Именно так и поступила компания Brabham, выпустив специальный конверсионный набор, который превратит спорткар BT62 в «обычный» дорожный автомобиль. В него входит все то оборудование, которое требуется законодательством, например, крепления для номерных знаков и указатели поворотов. Кроме того, автомобиль будет дополнительно оснащен кондиционером и иммобилайзером.

В техническом оснащении все осталось без изменений. Под капотом расположилась 5,4-литровая атмосферная «восьмерка» мощностью 710 лошадиных сил и 667 Нм крутящего момента, совмещенная с гоночной 6-ступенчатой секвентальной коробкой Holinger. Кстати, для большего комфорта при движении по обычным дорогам суперкару был увеличен дорожный просвет и угол поворота передних колес.