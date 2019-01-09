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9 янв 2019

Суперкар Brabham получил дорожную версию

Суперкар Brabham получил дорожную версию
Автор фото: фирма-производитель

Многие спортивные автомобили, обладая категорическими характеристиками скорости и мощности, не могут продемонстрировать их в обычной жизни, так как на дороги общего пользования им доступ закрыт. Однако производители не сидят сложа руки и начинают заниматься специальными доработками

Именно так и поступила компания Brabham, выпустив специальный конверсионный набор, который превратит спорткар BT62 в «обычный» дорожный автомобиль. В него входит все то оборудование, которое требуется законодательством, например, крепления для номерных знаков и указатели поворотов. Кроме того, автомобиль будет дополнительно оснащен кондиционером и иммобилайзером.

В техническом оснащении все осталось без изменений. Под капотом расположилась  5,4-литровая атмосферная «восьмерка» мощностью 710 лошадиных сил и 667 Нм крутящего момента, совмещенная с гоночной 6-ступенчатой секвентальной коробкой Holinger. Кстати, для большего комфорта при движении по обычным дорогам суперкару был увеличен дорожный просвет и угол поворота передних колес.

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При написании новости использовалась информация:
motor, Коммерсант

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