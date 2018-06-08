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8 июн 2018

SUV с пробегом: названы самые популярные модели

SUV с пробегом: названы самые популярные модели
Автор фото: фирма-производитель

Оказывается, что при всем богатстве выбора кроссоверов и внедорожник на вторичном рынке, бал там правят всего несколько моделей. 

Лидером вторичного рынка SUV, по данным агентства «Автостат» остается вазовский внедорожник Lada 4x4. В январе-апреле этого года их было продано 28,4 тыс. единиц, что на 8,3% меньше, чем годом ранее. На втором месте находится Chevrolet Niva, которая разошлась тиражом в 22 тыс. автомобилей, показав рост на 3,8%. На третьей позиции располагается Toyota RAV4 с показателем 12 тыс. перепроданных экземпляров (+4,3%). Далее следуют две модели Nissan – X-Trail (9,8 тыс. шт.; +8,1%) и Qashqai (9,7 тыс. шт.; +11%), которые и замыкают пятерку лидеров.


В топ-10 российского рынка подержанных внедорожников и кроссоверов в январе – апреле 2018 года также попали: Renault Duster (8,3 тыс. шт.; +21,1%), Honda CR-V (8,2 тыс. шт.; -4,9%), Mitsubishi Outlander (8,2 тыс. шт.; +9,8%), Volkswagen Tiguan (6,5 тыс. шт.; +26,9%) и BMW X5 (6,4 тыс. шт.; -5,2%).

А всего за первые четыре месяца 2018 года в России было продано 345,4 тыс. подержанных автомобилей сегмента SUV, что на 2,8% больше результата за аналогичный период прошлого года (335,9 тыс. шт).
 

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При написании новости использовалась информация:
Автостат

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