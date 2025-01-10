Svolt представил батарею для электромобилей, способную заряжаться с 10% до 80% за 8,5 минут

Китайская компания Svolt Energy, ранее входившая в состав Great Wall Motor, анонсировала новую сверхбыструю батарею Fengxing Short Blade

Главной особенностью батареи является возможность заряжаться с 10% до 80% всего за 8,5 минут. Энергоплотность составляет 185 Втч/кг, что делает ее одной из самых эффективных на рынке.

Fengxing Short Blade основана на третьем поколении коротких ячеек с высокоэнергетическими катодными и анодными материалами. Помимо версии с ультрабыстрой зарядкой, компания представила вариант с долгим сроком службы — до 15 лет и 600,000 км пробега при более чем 5,000 циклах перезарядки. Батарея уже используется в модели Tank 500 Hi4-Z от Great Wall Motor. Она обеспечивает запас хода в 201 км по WLTC при емкости 59.05 кВтч.

Компания также представила батарею для внедорожников, способную работать при температуре от -43°C до 60°C и аккумулятор для коммерческого транспорта емкостью 91,4 кВт*ч и зарядкой с 10% до 80% за 14 минут (альтернатива - долговечная батарея на 95,7 кВт*ч с гарантией 8 лет или 1.5 млн км пробега).

