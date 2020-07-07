Автомобильный портал Motorpage
7 июл 2020

Тарифный коридор ОСАГО решили расширить еще раз

Тарифный коридор ОСАГО решили расширить еще раз

Центробанк планирует в очередной раз расширить тарифный коридор ОСАГО. В этом случае страховые компании смогут назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий — тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения. Соответствующий проект указания опубликован на сайте организации

Если документ будет принят, минимальная базовая ставка ОСАГО снизится до 2471 рубля (сейчас 2746), максимальная же увеличится до 5436 рублей (сейчас 4942). Банк России рассчитывает, что расширение коридора произойдет одновременно со вступлением в силу 24 августа закона, который позволит страховым компаниям учитывать личностные характеристики водителей при формировании цены полиса ОСАГО.

Страховые компании также смогут учитывать и другие обстоятельства при расчете стоимости полиса: возраст транспортного средства, его пробег, семейное положение и наличие детей у водителя, установку на автомобиле телематических устройств и так далее. Напомним, в предыдущий раз тарифный коридор был расширен на 20% вниз и вверх в начале 2019 года. По данным ЦБ РФ, в итоге средняя стоимость полиса снизилась на 4,8%.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Audi ведет разработку электрического конкурента Mercedes-Benz EQS и Jaguar XJ

07 июля 2020
шорты от Tesla

Tesla высмеяла завистников, выпустив фирменные женские шорты

07 июля 2020

ОСАГО сделают похожим на каско

07 июля 2020

Lamborghini готова показать загадочную модель

06 июля 2020
Тим Кунискис FCA

Chevrolet Corvette в Fiat Chrysler считают маслкаром

06 июля 2020
Mazda 3

Представлена «заряженная» Mazda 3

06 июля 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Solaris - hyundai solaris 2020 есть ли у возмужавшего hyundai solaris шансы завоевать сердце таксиста? Тест драйв
06 июля 2020

Hyundai Solaris
"Есть ли у возмужавшего Hyundai Solaris шансы завоевать сердце таксиста?"
Chery Tiggo 8 - chery tiggo 8 2019 импульсы крутильных колебаний
Тест драйв
03 июля 2020

Chery Tiggo 8
"Импульсы крутильных колебаний"
Renault Kaptur - renault kaptur 2020 «мы слышим ваши голоса»
Тест драйв
01 июля 2020

Renault Kaptur
"«Мы слышим ваши голоса»"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 как на холсте левитана
Автопутешествия
08 июня 2020

Mitsubishi L200
"Как на холсте Левитана"

Написано новостей:

2 6 1 5 8