Тарифный коридор ОСАГО решили расширить еще раз

Центробанк планирует в очередной раз расширить тарифный коридор ОСАГО. В этом случае страховые компании смогут назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий — тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения. Соответствующий проект указания опубликован на сайте организации

Если документ будет принят, минимальная базовая ставка ОСАГО снизится до 2471 рубля (сейчас 2746), максимальная же увеличится до 5436 рублей (сейчас 4942). Банк России рассчитывает, что расширение коридора произойдет одновременно со вступлением в силу 24 августа закона, который позволит страховым компаниям учитывать личностные характеристики водителей при формировании цены полиса ОСАГО.

Страховые компании также смогут учитывать и другие обстоятельства при расчете стоимости полиса: возраст транспортного средства, его пробег, семейное положение и наличие детей у водителя, установку на автомобиле телематических устройств и так далее. Напомним, в предыдущий раз тарифный коридор был расширен на 20% вниз и вверх в начале 2019 года. По данным ЦБ РФ, в итоге средняя стоимость полиса снизилась на 4,8%.