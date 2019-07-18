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18 июл 2019

Тесла берегись! "Грузовикус" идет!

Тесла берегись! "Грузовикус" идет!
Автор фото: "Студия Лебедева"

Тесла проиграла битву электрических тягачей, потому что русские оказались быстрее и представили свой собственный проект под названием "Грузовикус". Предупреждаем сразу, он выглядит футуристично и грозно.

Конечно, будет не честно умолчать о том, что реального прототипа на данный момент нет. Все что мы имеем- лишь дизайн-макет который выполнен студией Артемия Лебедева. Само собой, создатели "Грузовикуса" не стесняются в комплиментах своему детищу: тягач назван "невероятно красивым транспортом будущего" и характеризуется "невероятной тягой к интеллекту и красоте". При этом дизайн-проект не лишен определенной практичности.

Важно заметить, что перед нами не просто электрический тягач, а полноценный автономный автомобиль. "Грузовикус" преподносится как тягач для полуприцепов с системой автономного управления и электрической силовой установкой. Утверждается, что такой автомобиль способен сэкономить немало средств, так как "не требует зарплаты и не нуждается в отдыхе".

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При написании новости использовалась информация:
Motor1, "Студия Лебедева"

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