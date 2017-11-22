Компания Tesla не доживет и до конца 2019 года. С таким прогнозом выступил вице-президент концерна General Motors Боб Лутц. По его мнению недавняя презентация электрических грузовика и родстера лишь тщетная попытка Илона Маска отвлечь внимание публики от проблем.

Кроме того, открыв предзаказ на второе поколение Roadster и показав электрический грузовик глава Tesla Илон Маск попросту пытается привлечь дополнительное финансирование. «Tesla просто сжигает собственный капитал, это не позволит ей продержаться на плаву до конца 2019 года».

Кроме того, к краху производителя электромобилей приведут и проблемы, возникшие с выполнением производственного плана по седану Model 3: снижение спроса на Model S и Model X, а также рекордные убытки, которые компания показала по итогам первых трех кварталов этого года. Правда, практически сразу после заявления Лутца многие аналитики (в том числе и те, которые негативно оценивают будущее Tesla) высказали подозрение, что Лутц попросту пытается уронить стоимость акций Tesla делаая заявления либо в собственных интересах, либо в интересах какой-то либо еще стороны.

Ранее Боб Лутц вообще предсказал скорую гибель всей автопромышленности в том виде, в котором она существует сегодня. По его мнению уже в ближайшем будущем все будут передвигаться на автономных обезличных капсулах сервисов каршеринга и райдшеринга.