Toyota FJ Cruiser сняли с производства

Компания Toyota окончательно вывела внедорожник FJ Cruiser с глобального рынка.

До сегодняшнего дня модель еще можно было приобрести, например, в Африке или Южной Америке – определенный спрос на автомобиль был и в Австралии, однако, FJ Cruiser проигрывал обычным «Крузакам» семидесятой серии, которые были более простыми и выносливыми.

По одной из версий, своего рода заменой FJ Cruiser станет электрокар, сейчас известный как Compact Cruiser EV, — внешне он отдалённо похож на знаменитую модель. Стратегия Toyota подразумевает активную экспансию на мировой рынок электромобилей