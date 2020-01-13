Автомобильный портал Motorpage
13 янв 2020

Toyota GT86 сменит имя и платформу

Toyota GT86 сменит имя и платформу
Автор фото: фирма-производитель

Разработка преемников Toyota GT86 и Subaru BRZ находится в активной стадии. Первые автомобили могут быть представлены уже в 2021 году

Как сообщает издание Autocar, Toyota GT86 будет переименована в GR86 – по аналогии с GR Supra и GR Yaris. Новое поколение модели будет использовать собственную платформу – одну из разновидностей глобальной архитектуры TNGA. При этом Subaru снова предоставит двигатель. Предполагается, что 2,0-литровый 200-сильный атмосферный «оппозитник» уступит место 2,4-литровому турбоагрегату, который дебютировал на большом кроссовере Ascent, а позднее стал доступен и для Legacy с Outback.

GR86 и новый BRZ получат более качественную и дорогую отделку салона и более богатое оснащение с современными технологиями, но при этом останутся сравнительно доступными спорткарами. По предварительным данным, смена генераций намечена на 2021 год. 

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Koenigsegg Jesko

Koenigsegg Mission 500 убьет Bugatti Chiron

13 января 2020

Под брендом Hummer начнут производить электрокары

13 января 2020
Toyota Century в тюнинге от TOM'S

Машину императора Японии приобщили к спорту

13 января 2020
Tesla Model S

В автомобилях Tesla появятся громкоговорители

13 января 2020
Карлос Гон

Побег обошёлся Карлосу Гону очень дорого

13 января 2020
Aston Martin Rapide E

Aston Martin не будет заниматься выпуском электромобилей

13 января 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg - сравнительный тест. трудный выбор между «пакетным» mercedes-benz gle 2020 и «навороченным» volkswagen touareg 2019 Сравнительный тест
14 января 2020

Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg
"Трудный выбор между «пакетным» Mercedes-Benz GLE и «навороченным» Volkswagen Touareg"
Chery Tiggo 4 - каким стал chery tiggo 4 2020 с «роботом»
Тест драйв
09 января 2020

Chery Tiggo 4
"Каким стал Chery Tiggo 4 с «роботом»"
Mercedes-Benz X-Class - и черный-черный mercedes-benz x-class x 350 d 4matic at7 2018
Тест драйв
04 января 2020

Mercedes-Benz X-Class
"И черный-черный Mercedes-Benz X-Class…"
Volvo S60 - volvo s60 и volvo v60 cross country 2019 признаки породы
Тест драйв
31 декабря 2019

Volvo S60
"Признаки породы"

Написано новостей:

2 5 0 0 9