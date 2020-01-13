Toyota GT86 сменит имя и платформу

Разработка преемников Toyota GT86 и Subaru BRZ находится в активной стадии. Первые автомобили могут быть представлены уже в 2021 году

Как сообщает издание Autocar, Toyota GT86 будет переименована в GR86 – по аналогии с GR Supra и GR Yaris. Новое поколение модели будет использовать собственную платформу – одну из разновидностей глобальной архитектуры TNGA. При этом Subaru снова предоставит двигатель. Предполагается, что 2,0-литровый 200-сильный атмосферный «оппозитник» уступит место 2,4-литровому турбоагрегату, который дебютировал на большом кроссовере Ascent, а позднее стал доступен и для Legacy с Outback.

GR86 и новый BRZ получат более качественную и дорогую отделку салона и более богатое оснащение с современными технологиями, но при этом останутся сравнительно доступными спорткарами. По предварительным данным, смена генераций намечена на 2021 год.