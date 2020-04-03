Toyota и BYD оформили СП по разработке и выпуску электромобилей

Toyota и BYD зарегистрировали совместное предприятие, которое будет заниматься разработкой и выпуском электромобилей. СП называется BYD Toyota EV Technology co. LTD, оно начнет операционную деятельность в мае 2020-го

Соглашение о сотрудничестве между двумя концернами было подписано еще 7 ноября 2019 года, однако все организационные формальности компании завершили только к 2 апреля. Объявлены и руководители: главным исполнительным директором стал Чжао Бингген из BYD, председателем правления избран Хирохиса Киси из Toyota.

Главный офис предприятия располагается в Шэньчжэне, в нем будут работать около 300 сотрудников.

У обоих участников СП есть солидный опыт в создании «зеленых» автомобилей. Toyota запустила гибридный Prius в далеком 1997 году и с тех пор продала более 14 миллионов электрифицированных машин. В то же время у японской компании пока не так много практики в создании чистых электромобилей. С начала 2016-го по конец 2019 года BYD являлся крупнейшим в мире производителем «электричек»