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4 фев 2017

Toyota и Suzuki заключили технологический альянс

Toyota и Suzuki заключили технологический альянс
Автор фото: фликр.ком

Японские компании Toyota Motor Corporation и Suzuki Motor Corporation планируют начать совместную работу над созданием систем автономного управления и исследованием связанных технологий.

Впервые о будущем технологическом альянсе двух автопроизводителей стало известно еще осенью прошлого года, когда компании объявили о том, что в ближайшем будущем запустят несколько совместных проектов, суть которых, впрочем, не разглашалась.

Официальные представители Suzuki заявили лишь, что руководство компании «испытывает растущее чувство неуверенности» из-за постоянного появления в автомобильной отрасли новых и с каждым разом все более продвинутых технологий, а также собственного отставания от этого тренда.

Представители Toyota подчеркнули, что в целом не испытывают проблем с внедрением новых технологий, однако признают, что любая компания не способна в одиночку добиться успеха на этом поприще.

Сейчас же стало известно, что переговоры относительно будущего сотрудничества подходят к концу и, как утверждают источники информационного агентства «Nikkei», все необходимые бумаги могут быть подписаны уже в грядущий понедельник.

Предполагается, что Toyota и Suzuki будут вместе разрабатывать системы автономного управления, а также интерфейс автомобилей будущего, который, по мнению многих экспертов, будет завязан на мультимедийные системы.

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При написании новости использовалась информация:
Nikkei, Колеса.ру

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