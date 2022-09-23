Toyota официально прокомментировала закрытие российского завода

Несколько часов назад мы писали о том, что японский концерн собрался закрывать свою сборочную площадку в Шушарах. Информация носила неподтвержденный характер, но теперь в нашем распоряжении есть официальное заявление, которые подтверждает все вышесказанное.

«Решение прекратить производство автомобилей Toyota в России не далось нам легко... Мы хотим поблагодарить наших сотрудников за их тяжелый труд и верность. В знак признательности за их ценный вклад мы предложим им содействие в повторном трудоустройстве, переквалификации и поможем их благополучию, включая оказание финансовой поддержки сверх того, к чему нас обязывает закон» - приводят СМИ официальное заявление компании.

Напомним, что на ленинградской площадке по полному циклу — со сваркой и окраской кузовов — выпускали седан Camry и кроссовер RAV4.