Toyota откладывает строительство завода по производству батарей в Японии

Компания Toyota приняла решение отложить строительство завода по производству батарей для электромобилей в Японии. Согласно инсайдерской информации, причиной переноса стало замедление спроса на электрокары

Строительство завода планировалось осуществить совместно с дочерней фирмой Toyota Battery Co. Первый этап должен был начаться еще в 2024 году, а ввод в эксплуатацию - в 2028 году. Однако теперь сроки сдвинуты на неопределённый период.

Предполагается, что предприятие будет выпускать батареи для электромобилей бренда Lexus с потенциальным запаса хода в 1000 км. Несмотря на задержку проекта, Toyota сохраняет амбициозные цели по наращиванию продаж электромобилей. Компания намерена реализовать 1,5 миллиона EV к 2026 году, однако, учитывая рыночные тенденции, достижение этого показателя остаётся под вопросом.