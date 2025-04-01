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1 апр 2025

Toyota откладывает строительство завода по производству батарей в Японии

Toyota откладывает строительство завода по производству батарей в Японии
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota приняла решение отложить строительство завода по производству батарей для электромобилей в Японии. Согласно инсайдерской информации, причиной переноса стало замедление спроса на электрокары

Строительство завода планировалось осуществить совместно с дочерней фирмой Toyota Battery Co. Первый этап должен был начаться еще в 2024 году, а ввод в эксплуатацию - в 2028 году.  Однако теперь сроки сдвинуты на неопределённый период.

Предполагается, что предприятие будет выпускать батареи для электромобилей бренда Lexus с потенциальным запаса хода в 1000 км. Несмотря на задержку проекта, Toyota сохраняет амбициозные цели по наращиванию продаж электромобилей. Компания намерена реализовать 1,5 миллиона EV к 2026 году, однако, учитывая рыночные тенденции, достижение этого показателя остаётся под вопросом.

При написании новости использовалась информация:
nikkei

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