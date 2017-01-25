Японская компания Toyota продолжает понемногу раскрывать технические детали грядущей новинки – обновленного хэтчбека Yaris.

О начале работы над рестайлинговой версией хэтчбека японский автопроизводитель объявил еще в декабре прошлого года, а недавно пресс-служба компании опубликовала первые фотографии его «заряженной» версии, которые дали энтузиастам надежду на то, что на стенде Toyota в Женеве будет выставлено сразу две модификации автомобиля. Впрочем, до сегодняшнего дня никакой официальной информации о технической составляющей автомобиля не было опубликовано.

Сейчас же официальные представители компании анонсировали появление в моторной гамме обновленного Yaris нового двигателя и рассказали о нем во всех подробностях. Так, под капотом обновленного японского хэтча будет установлена новая атмосферная бензиновая «четверка» с рабочим объемом полтора литра и мощностью 110 л.с. (136 Нм) из семейства ESTEC (Economy with Superior Thermal Efficiency). Как утверждают разработчики, с новым мотором хэтчбек будет способен с места набрать первые 100 км/ч всего за 11 секунд.

Этот двигатель заменит собой в моторной гамме Yaris старый 1,33-литровый мотор мощностью 98 л.с. (125 Нм). При этом, по словам японских инженеров, средний уровень потребления топлива после такой замены должен сократится на 12%. Точных цифр, компания, к сожалению, не приводит. Напомним, что средний уровень потребления топлива в смешанном цикле у текущей версии Yaris с 1,33-литровым мотором составляет 4,9 литра на каждые 100 км.

Отличительной особенностью нового полуторалитрового двигателя является возможность смены режима работы с цикла Отто на цикл Аткинсона. Так, при высокой нагрузке он будет работать в первом режиме, а при ее снижении – во втором. На данный момент, это первый двигатель японской компании, в конструкции которого применена эта технология.

Серийное производство таких силовых агрегатов уже стартовало на предприятии Toyota Motor Industries Poland.