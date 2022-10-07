Toyota рассказала об утечке данных сотен тысяч клиентов

Toyota Motor Corp обнаружила, что персональные данные более 296 тысяч ее клиентов могли оказаться в руках злоумышленников.

Где у японского концерна обнаружилось слабое место? Как сообщает агентство Reuters, утечка произошла в фирменной системе T-connect. В ней регистрируются пользователи и получают всю необходимую информацию о машине, вплоть до ее местоположения.