Toyota рассказала об утечке данных сотен тысяч клиентов
Toyota Motor Corp обнаружила, что персональные данные более 296 тысяч ее клиентов могли оказаться в руках злоумышленников.
Где у японского концерна обнаружилось слабое место? Как сообщает агентство Reuters, утечка произошла в фирменной системе T-connect. В ней регистрируются пользователи и получают всю необходимую информацию о машине, вплоть до ее местоположения.
Теперь же через ту же систему злоумышленники получили весь доступ к персональным данным людей. Имена, контакты, даже платежная информация оказалась под угрозой. Напомним, что в конце сентября Toyota решила расстаться с российским заводом, который выпускал кроссоверы RAV4 и седаны Camry.