Автомобильный портал Motorpage
7 окт 2022

Toyota рассказала об утечке данных сотен тысяч клиентов

Toyota рассказала об утечке данных сотен тысяч клиентов
Toyota Motor Corp обнаружила, что персональные данные более 296 тысяч ее клиентов могли оказаться в руках злоумышленников.
Где у японского концерна обнаружилось слабое место? Как сообщает агентство Reuters, утечка произошла в фирменной системе T-connect. В ней регистрируются пользователи и получают всю необходимую информацию о машине, вплоть до  ее местоположения. 
 
Теперь же через ту же систему злоумышленники получили весь доступ к персональным данным людей. Имена, контакты, даже платежная информация оказалась под угрозой.  Напомним, что в конце сентября Toyota решила расстаться с российским заводом, который выпускал кроссоверы RAV4 и седаны Camry.

При написании новости использовалась информация:
Motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Портал "Госуслуги" стал информировать автомобилистов об отзывных компаниях

07 октября 2022

Tesla откажется от ультразвуковых датчиков в автопилоте

07 октября 2022
Hennessey Ford Bronco

Знаменитое ателье Hennessey построило новую версию внедорожника Ford Bronco

07 октября 2022
Ford GT LM Edition

Представлена "финальная" версия Ford GT

07 октября 2022

В России не будет дефицита зимней резины

06 октября 2022

Взгляните на Porsche, который превратили в электрокар

06 октября 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada XRay - пятилетний lada xray: к призыву на службу готов Вторичный рынок
06 октября 2022

Lada XRay
"Пятилетний Lada Xray: к призыву на службу готов"
Infiniti QX50 - infiniti qx50 (2021) эстет с бицепсами и высоким iq
Тест драйв
03 октября 2022

Infiniti QX50
"Эстет с бицепсами и высоким IQ"
Exeed TXL - exeed txl (2022) «к услугам состоятельных клиентов»
Тест драйв
25 сентября 2022

Exeed TXL
"«К услугам состоятельных клиентов»"
Chery Tiggo 8 - chery tiggo 8 pro max (2022) как полный привод изменил характер
Тест драйв
20 сентября 2022

Chery Tiggo 8
"Как полный привод изменил характер Chery Tiggo 8 Pro Max"

Написано новостей:

3 1 5 9 3