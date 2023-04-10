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10 апр 2023

Toyota снимает с производства сразу две модели

Toyota снимает с производства сразу две модели

Toyota Motor официально подтвердила, что готовится снять с производства в Японии три модели — седан Camry, малолитражку Passo и кей-кар Pixis Joy.

Про «Камри» мы уже писали – спрос в Японии на нее падает с каждым годом, так как люди в основном предпочитают брать более статусный Crown. Собственно «Камри» будет продаваться лишь на экспортных рынках.

Выпускаемый с 2016 года Passo поколения M700 перестанут делать в конце сентября. Эта модель является разновидностью Daihatsu Boon, оба оснащаются 1,0-литровым бензиновым мотором мощностью 69 л.с.Pixis Joy — стилизованный под ретро кей-кар из обширного семейства Pixis, близнец Daihatsu Cast. Преемников у моделей не будет.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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