Toyota Supra GR получит механическую коробку передач.

Японский концерн официально подтвердил появление механической коробки передач на заряженном купе Supra GR. Интересно, что и двигатель под капотом будет располагаться самый мощный.

Но сперва поговорим о самой КПП. Надо сказать, что в целом Supra построена на узлах и агрегатах BMW Z4 , но данную 6-ступенчатую "механику" японцы разрабатывали самостоятельно без какого-либо участия баварского концерна. В паре с механической коробкой передач для GR Supra будет доступен исключительно трехлитровый шестицилиндровый турбомотор, отдача которого составляет 340 лошадиных сил.

Интересный факт, "Супру с механикой" можно будет отличить в потоке по внешнему признаку - все шильдики на автомобиле будут выполнены из пластика ярко-красного оттенка. Премьера модели состоится уже совсем скоро - 28 апреля.