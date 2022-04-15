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15 апр 2022

Toyota Supra GR получит механическую коробку передач.

Toyota Supra GR получит механическую коробку передач.
Автор фото: фирма-производитель
Японский концерн официально подтвердил появление механической коробки передач на заряженном купе Supra GR. Интересно, что и двигатель под капотом будет располагаться самый мощный.
Но сперва поговорим о самой КПП. Надо сказать, что в целом Supra построена на узлах и агрегатах BMW Z4, но данную 6-ступенчатую "механику" японцы разрабатывали самостоятельно без какого-либо участия баварского концерна. В паре с механической коробкой передач для GR Supra будет доступен исключительно трехлитровый шестицилиндровый турбомотор, отдача которого составляет 340 лошадиных сил.
 
Интересный факт, "Супру с механикой" можно будет отличить в потоке по внешнему признаку - все шильдики на автомобиле будут выполнены из пластика ярко-красного оттенка. Премьера модели состоится уже совсем скоро - 28 апреля.

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