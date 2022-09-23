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23 сен 2022

Toyota закрывает свой завод в Шушарах

Toyota закрывает свой завод в Шушарах

Российское предприятие, которое проработало пятнадцать лет, будет полностью закрыто уже в ближайшее время.

Да, завод в Ленинградской области начал работу в 2007 году. Он выпускал модели Camry и RAV4. В 2021 году объём производства превысил 80 тысяч машин. Надо сказать, что выпускаемые здесь машины отправлялись и на экспорт – в Казахстан или Армению, например. Как сообщает «Коммерсантъ», решение японского производителя объясняется продолжающимися логистическими сложностями — фирме так и не удалось возобновить поставки комплектующих.

При этом Toyota не собирается прекращать свою деятельность на территории России, хотя деятельность российского офиса будет оптимизироваться, что подразумевает сокращение количества сотрудников.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсантъ

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