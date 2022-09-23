Toyota закрывает свой завод в Шушарах

Российское предприятие, которое проработало пятнадцать лет, будет полностью закрыто уже в ближайшее время.

Да, завод в Ленинградской области начал работу в 2007 году. Он выпускал модели Camry и RAV4. В 2021 году объём производства превысил 80 тысяч машин. Надо сказать, что выпускаемые здесь машины отправлялись и на экспорт – в Казахстан или Армению, например. Как сообщает «Коммерсантъ», решение японского производителя объясняется продолжающимися логистическими сложностями — фирме так и не удалось возобновить поставки комплектующих.

При этом Toyota не собирается прекращать свою деятельность на территории России, хотя деятельность российского офиса будет оптимизироваться, что подразумевает сокращение количества сотрудников.