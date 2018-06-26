Дональд Трамп весьма эксцентричный человек, но он является лидером сильнейшей державы мира, потому все его слова воспринимаются серьезно. После введения пошлин на алюминий Европу могут ждать новые санкции.

Речь идет о 20-процентной ввозной пошлине на новые европейские автомобили. Трамп пообещал претворить эту идею в жизнь, в случае, если ЕС не уберет все торговые барьеры и тарифы для американских товаров. Это заявление послужило ответом на решение ЕС ввести тарифы на американские товары на общую сумму в 2,5 млрд евро. А это решение, в свою очередь, появилось после введения ввозных пошлин на алюминий.

Сильнее всего от возможного решения Трампа пострадают немецкие автопроизводители. У Volkswagen Group, Mercedes-Benz и BMW довольно велика доля экспортируемых в США автомобилей, хотя все три компании и имеют в Северной Америке заводы.

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей и дилеров (ACEA) на автомобили приходится примерно 10 процентов всего товарооборота между ЕС и США. Для автопроизводителей экспорт автомобилей в США занимает пятую часть, как по объемам, так и по выручке.

Еврокомиссия уже заявила, что такое решение Дональда Трампа будет стоить 300 млрд евро и затронет практически все 28 членов ЕС, так как пошлину планируется ввести и на автокомпоненты.

