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26 июн 2018

Трамп пригрозил пошлинами европейским автопроизводителям

Трамп пригрозил пошлинами европейским автопроизводителям

Дональд Трамп весьма эксцентричный человек, но он является лидером сильнейшей державы мира, потому все его слова воспринимаются серьезно. После введения пошлин на алюминий Европу могут ждать новые санкции.

Речь идет о 20-процентной ввозной пошлине на новые европейские автомобили. Трамп пообещал претворить эту идею в жизнь, в случае, если ЕС не уберет все торговые барьеры и тарифы для американских товаров. Это заявление послужило ответом на решение ЕС ввести тарифы на американские товары на общую сумму в 2,5 млрд евро. А это решение, в свою очередь, появилось после введения ввозных пошлин на алюминий.

Сильнее всего от возможного решения Трампа пострадают немецкие автопроизводители. У Volkswagen Group, Mercedes-Benz и BMW довольно велика доля экспортируемых в США автомобилей, хотя все три компании и имеют в Северной Америке заводы.

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей и дилеров (ACEA) на автомобили приходится примерно 10 процентов всего товарооборота между ЕС и США. Для автопроизводителей экспорт автомобилей в США занимает пятую часть, как по объемам, так и по выручке.

Еврокомиссия уже заявила, что такое решение Дональда Трампа будет стоить 300 млрд евро и затронет практически все 28 членов ЕС, так как пошлину планируется ввести и на автокомпоненты.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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