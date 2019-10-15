Транспортный налог опять пытаются отменить

Правда, на этот раз инициатива исходит от самого мэра Москвы, Сергея Собянина, но наивно будет полагать, что возможные нововведения коснутся всех автомобилистов

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект об освобождении электромобилей от транспортного налога.Хозяев электрокаров предложено освободить от налогового бремени на пять лет, до 31 декабря 2024 года. Ожидается, что это позволит расширить использование экологически чистого электротранспорта, сообщает Mail.ru, со ссылкой на заявление пресс-службы мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города.

Кроме того, владельцы электромобилей в России могут получить доступ на выделенные полосы и бесплатный проезд по платным автомагистралям. С такой идеей выступили эксперты фонда «Сколково» и национальной технической инициативы «Автонет». Правда, пока эта инициатива не находит какого-то отклика.