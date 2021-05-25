Трассу М-11 ускорят

Все больше участков магистрали Москва-Петербург получают увеличенный скоростной лимит. На очереди еще два.

Скоростной лимит поднимут на перегонах с 59-го по 146-й километры в Московской и Тверской областях и с 546-го по 680-й километры в Новгородской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге. С учётом тех участков, где ранее уже ввели повышенный скоростной лимит, водители легковушек смогут проехать на 130 км/ч в общей сложности 571 километр трассы М-11.

Таким образом, более половины пути до северной столицы можно проделать с очень высокой скоростью , учитывая, что нештрафуемый порог увеличивает разрешенный лимит еще на 19 километров в час, то лететь можно практически под 150.