Автомобильный портал Motorpage
29 мар 2017

Треть москвичей боится покупать автомобиль из-за платных парковок

Треть москвичей боится покупать автомобиль из-за платных парковок

Аналитическое агентство «Автостат» совместно с Cupli Surveys исследовало поведение автовладельцев и выявило, как расширяющиеся зоны платных парковок повлияли на амбиции жителей столицы стать автовладельцами

По заявлению «Автостата», в опросе, проводившемся в марте, приняли участие 91% горожан и 9% жителей Подмосковья в возрасте от восемнадцати до пятидесяти пяти лет.

На вопрос, изменились ли их планы на покупку автомобиля, на фоне расширения зон платных парковок лишь половина ответила отрицательно. 53% уверено, что все равно купит автомобиль, в то время, как 33% выразили сомнения, а 13% настояло на том, что от покупки автомобиля их отделяет именно необходимость оплаты парковки. Помимо этого 1% респондентов рассказал, что именно из-за платных парковок ему пришлось расстаться с личным автомобилем.

В целом же москвичи, по данным опроса, стали меньше ездить на личных автомобилях: 30% просто сократило количество поездок, 12% начали кооперироваться для поездок на работу с коллегами, и 12 же процентов пересело на общественный транспорт. Из тех же автовладельцев, в чьих гаражах стоит более одного автомобиля, 4% задумались о продаже второй машины, а 2% автовладельцев подумывают расстаться и с единственным.

Не повлияли платные парковки, по данным опроса, всего на 44% автомобилистов, не испытавших в связи с их расширением никаких неудобств.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:

Комментарии к новости

Последние новости

...

NASA примет участие в разработке беспилотных автомобилей

29 марта 2017

Новый регламент для сотрудников ГИБДД отложен

29 марта 2017
Lifan MyWay 2017

Старт продаж кроссовера Lifan MyWay ожидается в июле

29 марта 2017

Audi не получит электроники для дрифта

29 марта 2017

Seat анонсировал новый кроссовер

29 марта 2017

Скорость в подмосковных городах хотят ограничить до 50 км/ч

29 марта 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Opel Antara - opel antara 2011 дань традициям Вторичный рынок
29 марта 2017

Opel Antara
"Дань традициям"
LIFAN X60 - lifan x60 2016 прожиточный минимум
Тест драйв
27 марта 2017

LIFAN X60
"Прожиточный минимум"
KIA Cerato - kia cerato 2016 вид спереди
Тест драйв
24 марта 2017

KIA Cerato
"Властелин городских колец"
Ford Explorer - дороги россии. если уйти на север
Автопутешествия
22 марта 2017

Ford Explorer
"Если уйти на Север"

Написано новостей:

1 8 5 3 3