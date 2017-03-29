Аналитическое агентство «Автостат» совместно с Cupli Surveys исследовало поведение автовладельцев и выявило, как расширяющиеся зоны платных парковок повлияли на амбиции жителей столицы стать автовладельцами

По заявлению «Автостата», в опросе, проводившемся в марте, приняли участие 91% горожан и 9% жителей Подмосковья в возрасте от восемнадцати до пятидесяти пяти лет.

На вопрос, изменились ли их планы на покупку автомобиля, на фоне расширения зон платных парковок лишь половина ответила отрицательно. 53% уверено, что все равно купит автомобиль, в то время, как 33% выразили сомнения, а 13% настояло на том, что от покупки автомобиля их отделяет именно необходимость оплаты парковки. Помимо этого 1% респондентов рассказал, что именно из-за платных парковок ему пришлось расстаться с личным автомобилем.

В целом же москвичи, по данным опроса, стали меньше ездить на личных автомобилях: 30% просто сократило количество поездок, 12% начали кооперироваться для поездок на работу с коллегами, и 12 же процентов пересело на общественный транспорт. Из тех же автовладельцев, в чьих гаражах стоит более одного автомобиля, 4% задумались о продаже второй машины, а 2% автовладельцев подумывают расстаться и с единственным.

Не повлияли платные парковки, по данным опроса, всего на 44% автомобилистов, не испытавших в связи с их расширением никаких неудобств.