У электромобилей Hyundai и Kia возникли проблемы с тормозами

Корейский концерн проводит массовый отзыв своих электромобилей. Проблема с тормозами обнаружилась у Hyundai Kona Electric и Nexo, а также Kia Soul EV

Отзыв касается более пятидесяти тысяч автомобилей: 40 тысяч электрокаров Kona 2019 и 2020 годов выпуска, 10 тысяч Nexo, которые были проданы, но уже в 2018 году, а также 1895 экземпляров Kia Soul EV. Пока что отзыв действует на территории Южной Кореи, и неизвестно выйдет ли он за ее пределы. Сама проблема заключается в ошибке программного обеспечения электроники, которая отвечает за управление тормозной системой.

Интересно, что для модели Kona это уже второй отзыв. Несколько ранее сотни владельцев этой модели подали общий иск в суд в отношении автопроизводителя из-за случаев самовозгорания батарей. Тогда в Hyundai обновили программное обеспечение на 74 тысячах электромобилей.