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17 авг 2021

У Lada Granta появилась очень грузоподъемная версия

У Lada Granta появилась очень грузоподъемная версия

Интересно, но перед нами не разработка Lada и не проект дочерней компании ВИС, а частный продукт.

Есть такая фирма под названием «Ларгус.Карелия». Она известна доработками популярных отечественных минивэнов. Установка высокой крыши, установка пневмоподвески – все это производится упомянутой выше компанией. Несколько дней назад они решили взяться за семейство Granta.

Взяв за основу пикап, а именно модель ВИС-2349, инженеры «Ларгус.Карелия» решили повысить его грузоподъемность, путем модернизации подвески (установка новых рессор) и самой грузовой платформы (увеличение габаритов). В результате чего автомобиль может перевозить до 920 килограммов груза. Сейчас грузовик готовят к сертификационным испытаниям.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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