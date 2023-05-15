У Lynk&Co 03 появилась самая мощная версия

Интересный факт машины Lynk&Co обрели большую популярность в Европе. Та же третья модель - - это один из самых популярных автомобилей среди любителей быстрой и комфортной езды. Поклонники даже считают, что Lynk&Co – это заряженные Volvo , благо обе фирмы входят в один концерн.

Собственно, у 03 на днях появилась самая мощная версия, которая оснащена двигателем мощностью в 350 лошадиных сил, что позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 4 секунды. Также автомобилю модернизировали подвеску, сделав ее более «зажатой» для лучшей управляемости. Инженеры говорят, что перед ними стояла важная задача – изменить характер машины, сделав его более «драйверским».

Изменился и дизайн автомобиля, правда самым заметным элементом здесь выступает большое анти-крыло.