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31 авг 2020

У нетрезвых женщин шанс пострадать в ДТП выше, чем у мужчин

У нетрезвых женщин шанс пострадать в ДТП выше, чем у мужчин

Специалисты британского Министерства транспорта пришли к выводу, что женщины, находящиеся в нетрезвом состоянии, имеют заметно более высокий шанс получить травму в ДТП, нежели пьяные мужчины

Сообщается, что Среди водителей, попавших в аварию в нетрезвом виде (включая ДТП с участием и автомобилей, и мотоциклов), на долю женщин пришлось 20% ДТП. А среди водителей, получивших в этих авариях травмы различной степени тяжести, женщинами оказались 34%, то есть более трети.

Мужчины сидели за рулём в 80% случаев подобных аварий. Но несчастных случаев на их долю пришлось лишь 66%. Более того, исследователи утверждают, что женщины в целом подвергаются более серьёзному риску пострадать в аварии, чем мужчины, — даже если не управляют транспортным средством. К примеру, шанс получить травму при лобовом столкновении у женщины, пристёгнутой ремнём безопасности, на 73% выше.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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