У Tesla Model Y появится сильный конкурент из Китая

Китайско-американская компания Karma Automotive (до банкротства в 2014 году называлась Fisker Automotive) с момента своего основания в 2007 году пережила несколько взлетов и падений, и в последнее время, похоже, нащупала золотую нить, которая поможет ей добиться успеха. Руководитель марки Хенрик Фискер на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии дебютного электрокара марки.

Судя по фотографии, новый электрический кроссовер с точки зрения экстерьера получился весьма самобытным, и его вряд ли спутаешь с каким-нибудь американским, европейским и китайским конкурентом. Также машина существенно отличается от ранее представленной модели Revero GT, у которой под капотом располагается гибридная силовая установка от BMW i8, однако есть некоторые сходства с купе Pininfarina GT.

Помимо внешности были представлены и некоторые характеристики будущей модели. Под полом у кроссовера будет располагаться батарея емкостью 80 кВт*ч, которая позволит ему проезжать от одного заряда 300 миль (483 километра). Известно, что у машины будет полный привод, просторный интерьер, а также мощные электродвигатели, однако их показатели пока не опубликованы.