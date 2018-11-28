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28 ноя 2018

У Tesla появилась очередная угроза

У Tesla появилась очередная угроза
Автор фото: фирма-производитель

Вслед за пикапом, компания  Rivian показала и прототип внедорожника R1S. В техническом оснащении между автомобилями практически нет отличий, за исключением некоторых моментов

По размерам новый внедорожник стал немного короче своего собрата, однако в практичности не убавил, автомобиль оснащен тремя багажными отсеками, причем емкость основного багажника не приводится, а передний  (под капотом) содержит в себе 330 литров полезного объема. Последний из них размещается в подполье, сам по себе он небольшой - всего 180 литров объема.

Автомобиль способен разместить семерых человек, однако в старшую версию сядут только пятеро. Дело в том, что мощная батарея просто скрадывает полезное пространство. Батарей, как и у пикапа, может быть три – на 105, 135 и 180 кВт•ч. В самом мощном исполнении внедорожник способен пробежать более 660 километров на одном заряде. За полчаса зарядки от специального терминала (мощностью до 160 кВт) автомобиль будет обеспечен запасом хода на 320 километров.

В зависимости от версии меняется и мощность силовой установки. Как и у пикапа она состоит из четырех электродвигателей. Базовая версия демонстрируют максимальную мощность в  408 л.с., а у старшей версии этот показатель увеличен, практически, вдвое -  710 л.с. Отметим, что в целом показатели мощности и запаса хода превосходят подобные у Tesla Model X. Наиболее «долгоиграющая» версия «Теслы» может проехать на одной зарядке лишь 475 км против 660 километров у Rivian R1S. Кстати, последний будет еще и дешевле стоить. Стоимость базовой версии Rivian R1S составит 65 000 долларов, тогда как Tesla продает свой кроссовер не меньше чем за  71 200 долларов.

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При написании новости использовалась информация:
Авторевю, Колеса

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