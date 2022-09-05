УАЗ начал выпускать автомобили с неэкологичными двигателями.

УАЗ начал продажу автомобилей, которые имеют двигатели стандарта Евро-0. Параллельно с этим завод продолжит выпуск машин с моторами Евро-5.

Новые двигатели будут устанавливаться на внедорожники Hunter и семейство СГР. Занятно, но установка двигателей Евро-0 даже несколько удешевит машины – на 20-25 тысяч в зависимости от модификации.

Интересный факт – в Европе машины экологического класса Евро-0 запретили продавать еще в 1992 году, а в России — в 2005 году. С другой стороны, подписанное в мае 2022 года постановление Правительства России № 855 позволяет автопроизводителям делать машины с моторами любого экологического стандарта и продавать их на территории нашей страны.