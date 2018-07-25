Маркионне скончался в возрасте 66 лет в швейцарской больнице. Некоторое время назад он перенес операцию по удалению саркомы из плеча. Врачи говорили, что на восстановление понадобится несколько недель, но их прогнозы не оправдались и Маркионне впал в кому.

Серджио Маркионне пришел в Fiat в 2003 году в качестве независимого директора, а через три года возглавил компанию. Он не имел никакого опыта работы в автомобильной промышленности, но сумел вывести компанию из кризиса, а затем и поспособствовал приобретению ею Chrysler Group (марки Chrysler, Dodge, Jeep и Ram), которая сегодня и приносит основную прибыль совместно созданному концерну Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

В минувшую субботу, когда врачи заявили о том, что шансов выкарабкаться у Маркионне практически нет, советы директоров FCA и Ferrari провели экстренные совещания, на которых выбрали новое руководство компаний.

На пост руководителя концерна Fiat Chrysler Automobiles был назначен глава отделений Jeep и Ram Майкл Мэнли. В Ferrari Маркионне совмещал посты председателя правления и исполнительного директора. На первый пост назначен основной акционер Ferrari и представитель семейства Аньелли Джон Элканн. А исполнительным директором стал Луис Камилльери, который возглавлял Philip Morris и, одновременно с этим, был независимым директором в Ferrari. Новое руководство обеих компаний будет окончательно утверждено на собраниях акционеров, которые пройдут в ближайшее время