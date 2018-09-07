Умной машине – умное зрение

В патентных базах США и других стран появился патент, принадлежащий компании Apple, в котором описан принцип действия «умных фар»

Суть разработки в том, что электронная система самостоятельно «высвечивает» опасные объекты на дороге и на траектории движения умной машины.

Для нахождения и определения характера объектов, которые требуют особого внимания, используются электронные и оптические датчики, а также радары. Фара изменяет направление пучков света и их фокус, освещая наиболее важные и опасные объекты, участки на линии движения и по сторонам в поле обзора.

Электронная система может проецировать изображения объектов на лобовое стекло, экран монитора или очки дополненной реальности. Освещённый «умными фарами» предмет намного лучше распознаётся «электронным мозгом».

Ранее в Apple сообщали, что они отказались от разработки собственного автомобиля. Однако появление таких разработок и их патентная защита могут говорить о том, что определённые планы на будущее, всё же, существуют.