Утверждён список "наказуемых" автомобильных неисправностей

Правительство России утвердило новый перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. За их наличие в автомобилях ГИБДД может штрафовать водителей. Нормативный акт вступает в силу уже в сентябре этого года

Пожалуй, главный пункт в документе - точное указание месяцев по использованию сезонной резины. В декабре, феврале и январе водители обязаны использовать на машинах зимние шины (шипованные или «липучки»). В июне, июле, августе запрещено применять зимние шины. Есть интересные детали. Во-первых, МВД планировало расширить временной промежуток по зимней резине до марта (для северных регионов), однако, на межведомственном обсуждении проекта от данной инициативы отказались. Во-вторых, водителям грузовиков и автобусов в обязательном порядке придётся возить с собой цепи против скольжения.

Важные изменения произошли и в области контроля за светом фар. Теперь, если штатный корректор фар не работает, то водителя ждет штраф. Также нельзя будет устанавливать светодиодные или ксеноновые лампы в галогенные фары.