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1 июл 2021

Ужесточение наказания для нетрезвых водителей подтверждено президентом

Ужесточение наказания для нетрезвых водителей подтверждено президентом

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за пьяную езду.

«Есть те, кто ранее уже совершил аварию в пьяном виде, в результате которой пострадали или погибли люди. После этого человек отбыл наказание и вновь сел за руль пьяным. С целью не допустить таких водителей за руль, мы увеличиваем штрафы до 500 тысяч рублей и уголовную ответственность до трех лет», —  приводит портал Mail.ru  слова председателя Думы Вячеслав Володин.

Напомним, что совсем скоро экипажи ДПС будут оборудованы некими специальными приборами, которые смогут моментально отслеживать нетрезвое состояние водителя путем анализа его дыхания.

При написании новости использовалась информация:
Mail.ru

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