Ужесточение наказания для нетрезвых водителей подтверждено президентом

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за пьяную езду.

«Есть те, кто ранее уже совершил аварию в пьяном виде, в результате которой пострадали или погибли люди. После этого человек отбыл наказание и вновь сел за руль пьяным. С целью не допустить таких водителей за руль, мы увеличиваем штрафы до 500 тысяч рублей и уголовную ответственность до трех лет», — приводит портал Mail.ru слова председателя Думы Вячеслав Володин.

Напомним, что совсем скоро экипажи ДПС будут оборудованы некими специальными приборами, которые смогут моментально отслеживать нетрезвое состояние водителя путем анализа его дыхания.