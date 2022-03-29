Автомобильный портал Motorpage
29 мар 2022

В 2022 году на дорогах страны появится больше дорожных камер

В 2022 году на дорогах страны появится больше дорожных камер

В России на дорогах появятся больше новых камер фиксации: они смогут распознавать более 50 видов нарушений ПДД. Интересно, что функционал будут выбирать власти регионов

Да, условно говоря, в Москве могут поставить камеры с отслеживанием скоростных лимитов, в Воронеже – камеры контроля полосы, а в Петербурге – камеры с единым функционалом.  К слову, наши коллеги выяснили численность новых комплексов. Так в Северной столице появится триста новых комплексов.

Что касается Москвы, то на ее долю выделят сразу пятьсот комплексов. Причем, они не станут дополнением для уже существующих камер, а будут их заменой.  Сменятся и адреса установки, так что будьте готовы к встрече с «зорким глазом» в неожиданных местах. Развитие систем фотовидеофиксации идет во всех регионах страны в рамках реализации Национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ее разработали для достижения нулевой смертности в результате ДТП.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
JAC Sehol QX

JAC привезет в Россию новый кроссовер

29 марта 2022

Полис ОСАГО можно будет передать новому покупателю

29 марта 2022
AddArmor Aston Martin Vantage

Aston Martin Vantage сможет спасти вам жизнь

29 марта 2022
Geely Emgrand L

Компания Geely представила автомобиль с огромным запасом хода

29 марта 2022
Lexus LX (2022)

Япония запрещает экспорт премиальных автомобилей

29 марта 2022

В США начались массовые кражи Chevrolet Malibu

29 марта 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Cadillac XT4 - cadillac xt4 (2019) прикроет геральдическим щитом Тест драйв
28 марта 2022

Cadillac XT4
"Прикроет геральдическим щитом"
Suzuki Vitara - suzuki vitara (2019) «запомнить всё»
Тест драйв
25 марта 2022

Suzuki Vitara
"«Запомнить всё»"
Lada Niva Legend - lada niva legend bronto (2021) свой в… колее от грузовиков
Тест драйв
23 марта 2022

Lada Niva Legend
"Свой в… колее от грузовиков"
Volkswagen Taos, KIA Seltos - сравнительный тест kia seltos и volkswagen taos толкотня в проулке
Сравнительный тест
15 марта 2022

Volkswagen Taos, KIA Seltos
"Толкотня в проулке"

Написано новостей:

3 0 3 1 8