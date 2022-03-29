В 2022 году на дорогах страны появится больше дорожных камер

В России на дорогах появятся больше новых камер фиксации: они смогут распознавать более 50 видов нарушений ПДД. Интересно, что функционал будут выбирать власти регионов

Да, условно говоря, в Москве могут поставить камеры с отслеживанием скоростных лимитов, в Воронеже – камеры контроля полосы, а в Петербурге – камеры с единым функционалом. К слову, наши коллеги выяснили численность новых комплексов. Так в Северной столице появится триста новых комплексов.

Что касается Москвы, то на ее долю выделят сразу пятьсот комплексов. Причем, они не станут дополнением для уже существующих камер, а будут их заменой. Сменятся и адреса установки, так что будьте готовы к встрече с «зорким глазом» в неожиданных местах. Развитие систем фотовидеофиксации идет во всех регионах страны в рамках реализации Национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ее разработали для достижения нулевой смертности в результате ДТП.