Небольшая американская компания Rezvani от излишней скромности не страдает. Если суперкар, то Beast («Чудовище»), если внедорожник, то Tank (собственно «Танк»). Но ближе названия для такой машины, пожалуй, и не найдешь.

Рамный внедорожник имеет очень короткие свесы, футуристичный кузов (который по заказу может быть обшит кевларовой броней, выдерживающей выстрелы из АК-47), салон, отделанный очень дорогими материалами.

О технической начинке информации нет. В самой Rezvani говорят, что двигатель V8 объемом 6,4 литра готовили в Chrysler SRT и он выдает 500 л.с. Машина имеет жестко подключаемый полный привод и полный джентльменский набор блокировок.

Стоимость машины стартует с отметки в 178 500 долларов. За доплату, помимо вышеупомянутой брони, в Rezvani предлагают систему ночного виденья, проекционный дисплей и многое другое.