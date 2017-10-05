Автомобильный портал Motorpage
5 окт 2017

В Америке сделали внедорожник для выживальщиков

В Америке сделали внедорожник для выживальщиков
Автор фото: фирма-производитель

Небольшая американская компания Rezvani от излишней скромности не страдает. Если суперкар, то Beast («Чудовище»), если внедорожник, то Tank (собственно «Танк»). Но ближе названия для такой машины, пожалуй, и не найдешь.

Рамный внедорожник имеет очень короткие свесы, футуристичный кузов (который по заказу может быть обшит кевларовой броней, выдерживающей выстрелы из АК-47), салон, отделанный очень дорогими материалами.

О технической начинке информации нет. В самой Rezvani говорят, что двигатель V8 объемом 6,4 литра готовили в Chrysler SRT и он выдает 500 л.с. Машина имеет жестко подключаемый полный привод и полный джентльменский набор блокировок.

Стоимость машины стартует с отметки в 178 500 долларов. За доплату, помимо вышеупомянутой брони, в Rezvani предлагают систему ночного виденья, проекционный дисплей и многое другое.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada Connect

Автомобилями Lada можно будет управлять со смартфона

05 октября 2017
Владимир Путин

Владимир Путин захотел электромобиль

05 октября 2017
Ford Transit

Ford Sollers собрало 50 тысяч Transit в России

04 октября 2017
Hawtai Laville

В России появится новый китайский кроссовер

04 октября 2017
Ravon Gentra

В России будут собирать узбекских конкурентов Lada

04 октября 2017
Audi A7 Sportback

Audi показала новую А7 Sportback в масштабе

04 октября 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Caddy - volkswagen caddy family maxi 2016 друг семьи Тест драйв
05 октября 2017

Volkswagen Caddy
"Друг семьи"
Land Rover Range Rover Velar - land rover range rover velar 2018 редукционист
Тест драйв
04 октября 2017

Land Rover Range Rover Velar
"Редукционист"
Lada Vesta - lada vesta sw cross 2017 караван-сарай
Тест драйв
03 октября 2017

Lada Vesta
"Караван-сарай"
Suzuki SX4 - автопутешествия на suzuki. на родине нарзана
Автопутешествия
29 сентября 2017

Suzuki SX4
"На родине Нарзана"

Написано новостей:

1 9 8 4 6