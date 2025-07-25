В автомобилях Lada появятся голосовое управление багажником и удаленный запуск двигателя

АвтоВАЗ готовит крупное обновление цифровых функций для автомобилей Lada. Уже в следующем году компания планирует внедрить систему удаленного запуска двигателя, которая будет доступна через фирменное мобильное приложение Lada Connect.

По словам директора проекта по цифровым сервисам Артема Бахраха, система находится в высокой степени готовности, и сейчас инженеры занимаются финальной доводкой. Новый функционал будет внедряться поэтапно, но в будущем компания рассчитывает оснастить им все модели марки.

Кроме того, инженеры работают над расширением возможностей голосового управления. В частности, пользователи смогут открывать багажник и включать свет с помощью голосовых команд. Все это также будет интегрировано в цифровую экосистему Lada.