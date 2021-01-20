В Белоруссии появится национальный электромобиль

Нет, речь идет не об электромобилях Geely, которые созданы на мощностях совместного предприятия «Белджи», а о настоящей отечественной машине

О готовности создания подобного продукта заявили белорусские ученые из Национальной академии наук. Уже существуют готовые разработки и не хватает лишь финансирования. Глава академии, Владимир Гусаков, заявил, что, если у проекта появится инвестор, то производство автомобиля начнется сразу же.

Между тем, экспериментальный электромобиль был представлен еще в мае прошлого года. Он воплощен в виде родстера, который способен проезжать до 270 километров на одной зарядке батареи. О развитии электрического транспорта постоянно говорит и глава государства, Александр Лукашенко, который сам пользуется автомобилем Tesla. Президент называет этот автомобиль личным подарком Илона Маска, хотя тот всячески отрицает это.