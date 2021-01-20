Автомобильный портал Motorpage
20 янв 2021

В Белоруссии появится национальный электромобиль

В Белоруссии появится национальный электромобиль

Нет, речь идет не об электромобилях Geely, которые созданы на мощностях совместного предприятия «Белджи», а о настоящей отечественной машине

О готовности создания подобного продукта заявили белорусские ученые из Национальной академии наук. Уже существуют готовые разработки и не хватает лишь финансирования. Глава академии, Владимир Гусаков, заявил, что, если у проекта появится инвестор, то производство автомобиля начнется сразу же.

Между тем, экспериментальный электромобиль был представлен еще в мае прошлого года. Он воплощен в виде родстера, который способен проезжать до 270 километров на одной зарядке батареи. О развитии электрического транспорта постоянно говорит и глава государства, Александр Лукашенко, который сам пользуется автомобилем Tesla. Президент называет этот автомобиль личным подарком Илона Маска, хотя тот всячески отрицает это.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Aurus Senat

Оказывается, у автомобилей Aurus есть внедорожный потенциал

20 января 2021

Разработана быстрая зарядка электромобилей

20 января 2021

BMW построит в России собственный завод?

20 января 2021

В Китае заработала умная дорога

19 января 2021
Hyundai Santa Fe 2019 вид сбоку

Hyundai Santa Fe рассекретили моторную гамму

19 января 2021
Toyota Supra 2020 вид спереди

Представлена Toyota Supra для дрифта

19 января 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Sorento - kia sorento (2021) прайм-тайм Тест драйв
19 января 2021

KIA Sorento
"Прайм-тайм"
DFM AX4 - dfm ax4 (2020) почти детективная история
Тест драйв
17 января 2021

DFM AX4
"Почти детективная история"
Skoda Karoq - skoda karoq (2018): когда привод меняет восприятие
Тест драйв
14 января 2021

Skoda Karoq
"Skoda Karoq: когда привод меняет восприятие"
KIA Seltos, Skoda Karoq - сравнительный тест kia seltos 1.6 at 2wd и skoda karoq 1.4 tsi в поисках «суженого»
Сравнительный тест
27 декабря 2020

KIA Seltos, Skoda Karoq
"В поисках «суженого»"

Написано новостей:

2 7 5 0 3