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9 янв 2020

В Bosсh разработали солнечный козырек - он мудрый!

В Bosсh разработали солнечный козырек - он мудрый!
Автор фото: фирма-производитель

Компания Bosch представила на выставке потребительской электроники CES-2020 адаптивный солнцезащитный козырек

Собственно, адаптивность его заключается в том, что устройство защитит глаза водителя от слепящих лучей, не ограничивая при этом обзор. Подробности: Bosch разработала адаптивный солнцезащитный козырек в виде ЖК-панели, взаимодействующей с камерой, которая отслеживает положение головы водителя. Это позволяет «умной» системе затемнять шестиугольные секторы таким образом, чтобы создать тень только в области глаз. При этом большая часть козырька остается прозрачной и не закрывает обзор.

Интересно, что эта технология была разработана неслучайно. Дело в том, что в компании произвели небольшое исследование и пришли к выводу, что яркий свет повышает вероятность серьезного ДТП на 16 процентов по сравнению с нормальным освещением.

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