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9 янв 2023

В Чечне создадут собственный автомобильный кластер

В Чечне создадут собственный автомобильный кластер

На базе существующего завода «Чеченавто» в этом году власти Чечни планируют создать первый на юге России автомобильный кластер. Там будут собирать машины трёх отечественных брендов

«На предприятии осуществляется сборка автомобилей Лада Гранта, в октябре началась сборка новой модели «Газель Next». Запуск сборочной линии позволил создать до 100 новых рабочих мест. В следующем году начнем собирать там машины УАЗ, и это будет один из первых автокластеров в России» - цитирует ТАСС  Адама Хакимова, который занимает пост республиканского министра промышленности и энергетики.

Предварительный объем производства должен составить 16 тысяч автомобилей ежегодно.  Между тем по итогам 11 месяцев выпуск легковых автомобилей в России сократился на 66,9%.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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