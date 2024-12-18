С 1 января 2025 года в Европейском Союзе ужесточаются правила по выбросам углекислого газа, требующие, чтобы как минимум 20% всех продаж автомобилей приходилось на электромобили (EV). Однако доля продаж EV в Европе пока составляет лишь 13%, что вынуждает автопроизводителей предпринимать жесткие меры для избежания крупных штрафов

Компании, такие как Volkswagen, Stellantis и Renault, уже начали поднимать цены на автомобили с бензиновыми двигателями. Например, Stellantis увеличил стоимость своих моделей на 500 евро, а Renault добавил 300 евро к цене бензинового Clio. Одновременно автопроизводители снижают цены на электромобили, чтобы сделать их доступнее для потребителей. Так, Volkswagen снизил цену на свою модель ID.3 до 30 000 евро на некоторых рынках. Эти шаги помогают увеличить продажи EV, но наносят ущерб маржинальности бизнеса.

Некоторые компании решают проблему, объединяя усилия с другими автопроизводителями. Например, Suzuki заключила соглашение с Volvo, что позволит ей компенсировать высокий уровень выбросов за счёт большого числа электромобилей шведской компании.

Несмотря на усилия, автопроизводители сталкиваются с серьезными затратами. В одной только Великобритании выполнение целей по продажам EV в 2024 году обойдется отрасли в 6 миллиардов фунтов, включая 4 миллиарда на скидки. Кроме того, повышение цен на бензиновые автомобили может привести к сокращению их производства, что негативно скажется на всей цепочке поставок.

