В Fisker раскрыли дизайн своего пикапа

Руководитель марки, Хенрик Фискер, сделал всем фанатам и интересующимся один интересный подарок – раскрыл дизайн будущей новинки.

Чудные дела получаются, читатели Motorpage, о пикапе начали говорить еще зимой прошлого года, тогда же раскрылось и название модели – Alaska. Тогда на тизере показали заднюю часть машины, которая ничем не выделялась – линии плавные, каких-либо радикальных черт тоже нет. А что же нам показали теперь? Абсолютно новую машину!

Да, теперь перед нами образчик «ломаной» архитектуры и резких штрихов – радикальный дизайн, одним словом. Господин Фискер поспешил всех уверить, что финальный облик машины будет еще более радикальным. А технических данных нам не раскрыли, так что приходится лишь строить предположения о начинке пикапа.