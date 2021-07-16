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16 июл 2021

В Ford разработали духи с запахом бензина

В Ford разработали духи с запахом бензина

Американский концерн провел исследование среди владельцев электрокаров и выяснил, что большинству не хватает запаха бензина. Замена этому недостатку была найдена быстро!

Ford в содружестве с фирмой Olfiction и Британским обществом парфюмеров создала особый аромат. Как можно догадаться – самая главная нота здесь – бензин. В дополнение с ним в аромате прослеживаются нотки резины и дыма.

Прафюмеры сообщают о том, что аромат создан специально для тех, кто хочет чувствовать ностальгическую связь с истоками машиностроения, будучи пользователями электрокаров. Проект реализован в основном ради того, чтобы ещё раз попытаться развенчать мифы, до сих пор окружающие электрический транспорт, и переубедить особо консервативных автовладельцев.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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