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21 янв 2022

В Geely разрабатывают конкурента Ford F-150 Lightning

В Geely разрабатывают конкурента Ford F-150 Lightning

Китайские автомобильные бренды еще раз доказали, что являются лидерами в разработке электрического транспорта. Во всяком случае, в области их разнообразия. Есть и кроссоверы, и спорткары, и седаны. Чего не хватает? Правильно – пикапов. Впрочем, это упущение скоро исправят

Первым китайским электрическим пикапом может стать продукт компании Farizon – дочернего подразделения холдинга Geely.  В сети даже появились фотографии закамуфлированного прототипа. Можно предположить, что китайцы готовят имиджевый автомобиль, а не утилитарный. На это намекает дизайн экстерьера, к примеру, стильные задние фонари со светодиодной перемычкой. Отметим, что интерьер также выглядит очень современно – множество дисплеев и сенсорных панелей.

Технические подробности  неизвестны. В интернете есть лишь информация о некой рамной платформе. Информации о силовых установках нет, как и о сроках появления серийного образца.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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