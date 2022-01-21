В Geely разрабатывают конкурента Ford F-150 Lightning

Китайские автомобильные бренды еще раз доказали, что являются лидерами в разработке электрического транспорта. Во всяком случае, в области их разнообразия. Есть и кроссоверы, и спорткары, и седаны. Чего не хватает? Правильно – пикапов. Впрочем, это упущение скоро исправят

Первым китайским электрическим пикапом может стать продукт компании Farizon – дочернего подразделения холдинга Geely. В сети даже появились фотографии закамуфлированного прототипа. Можно предположить, что китайцы готовят имиджевый автомобиль, а не утилитарный. На это намекает дизайн экстерьера, к примеру, стильные задние фонари со светодиодной перемычкой. Отметим, что интерьер также выглядит очень современно – множество дисплеев и сенсорных панелей.

Технические подробности неизвестны. В интернете есть лишь информация о некой рамной платформе. Информации о силовых установках нет, как и о сроках появления серийного образца.