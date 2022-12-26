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26 дек 2022

В ГИБДД изменят свой подход к лекарственным препаратам

В ГИБДД изменят свой подход к лекарственным препаратам

МВД России разработает поправки в ст. 12.8 КоАП, в которых пропишет меру наказания водителей, если в организме обнаружились вещества «входящие в состав лекарственных препаратов», но не относящихся  к  наркотикам или психотропным веществам

К сожалению, сложилась такая ситуация - в регионах инспекторы ДПС стали отправлять водителей на медицинские экспертизы, где в процессе обследования у шоферов в крови обнаруживались следы лекарственных препаратов. Под это дело многих стали лишать прав и суды вставали на сторону ГИБДД.

Разумеется, водители обратились в конституционный суд, который встал на сторону простых людей и запретил наказывать водителей в случае, если в ходе медосвидетельствования у них были найдены следы лекарств, не относящихся к психотропным или наркотическим препаратам. Впрочем, есть один маленький нюанс - теперь МВД должно внести правки в КоАП, где будет максимально точно прописано регулирование лекарственных препаратов в организмах водителей.  Эксперты говорят, что здесь может быть два варианта развития событий. Первый - будет составлен список допустимых препаратов, при  обнаружении которых санкции применятся не будут. Второй - за лекарства будут наказывать, но лишь при превышении допустимых значений, которые и пропишут в поправках.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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