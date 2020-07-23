В ГИБДД объяснили, как правильно ездить на гироскутерах и сигвеях

Автоинспекторы объяснили, как правильно и безопасно ездить на моноколесах, сигвеях и гироскутерах

В России при управлении определенными видами электротранспорта, к которым относятся моноколеса, сигвеи и гироскутеры, требуется соблюдать ряд важных правил. Об этом напомнили в ГИБДД. В ведомстве объяснили, что такой транспорт пользуется все большей популярностью среди детей. При этом такие средства имеют электрический двигатель и могут быстро передвигаться.

В ведомстве подчеркнули, что на моноколесах, сигвеях и гироскутерах следует передвигаться в наколенниках, налокотниках и шлемах. Также автоиспекторы напомнили, что эти технические средства предназначены исключительно для личного активного отдыха вне проезжей части дорог. Также инспекторы призвали водителей объяснить детям еще несколько правил, которые следует соблюдать при передвижении на гироскутерах, моноколесах и сигвеях. Так, во время движения нельзя пользоваться мобильными телефонами или другими гаджетами и внимательно следить за своей безопасностью.