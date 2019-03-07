Автомобильный портал Motorpage
7 мар 2019

В ГИБДД предложили установить на перекрестках дополнительные знаки

В ГИБДД предложили установить на перекрестках дополнительные знаки

Речь идет о перекрестках, где разметка занесена снегом, нанесена некачественно или скрыта за поворотом. Из-за чего, по мнению ГИБДД, водители по недоразумению попадают на встречную полосу, что ведет к штрафу или лишению прав


Ведомство уже направило соответствующее предложение властям города. Однако те, в свою очередь, пока никак не прокомментировали инициативу. Интересно, что в ГИБДД уже часто поступали жалобы от водителей относительно мест с плохо различимой разметкой и последующих нарушениях, которые потом очень трудно оспорить.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов рассказывает, что в таких местах даже заложена коррупционная составляющая:  «Это даже не места, а ловушки-кормушки. Инспекторы там стоят годами, так почему же они не написали рапорт о том, что это место опасное, что нужно поменять разметку или поставить знаки? Это работа по внесению изменений в одну бумажку, которая растягивается на годы».

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант, Автопортал Татарстана

Комментарии к новости

Последние новости

...

Нарушители ПДД узнают о тех, кто их сдал

07 марта 2019
Mercedes-Benz EQV concept 2019

Полный фургон зелени

07 марта 2019
Hispano Suiza Carmen 2019

Испанское возрождение

07 марта 2019
Goodyear Aero

Шина-пропеллер

07 марта 2019
Apollo De Tomaso Pantera

Прыжок пантеры

07 марта 2019

Власти Москвы предупредили о дорожном коллапсе

06 марта 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi Q8 - audi q8 2019 намерен навязать свои правила игры в сегменте крупных кросс-купе Тест драйв
06 марта 2019

Audi Q8
"Audi Q8 намерен навязать свои правила игры в сегменте крупных кросс-купе"
KIA Rio - kia rio 2017 совмещает спортивные наклонности с семейными ценностями
Тест драйв
04 марта 2019

KIA Rio
"KIA Rio совмещает спортивные наклонности с семейными ценностями (часть 2)"
Subaru Legacy - subaru legacy 2018 в центре тяжести
Тест драйв
01 марта 2019

Subaru Legacy
"В центре тяжести"
KIA Optima, Subaru Legacy - сравнительный тест. kia optima gt line 2019 проверяет на прочность вернувшегося в россию subaru legacy 2018
Сравнительный тест
20 февраля 2019

KIA Optima, Subaru Legacy
"KIA Optima GT Line проверяет на прочность вернувшегося в Россию Subaru Legacy"

Написано новостей:

2 2 9 3 4