В ГИБДД предложили установить на перекрестках дополнительные знаки

Речь идет о перекрестках, где разметка занесена снегом, нанесена некачественно или скрыта за поворотом. Из-за чего, по мнению ГИБДД, водители по недоразумению попадают на встречную полосу, что ведет к штрафу или лишению прав



Ведомство уже направило соответствующее предложение властям города. Однако те, в свою очередь, пока никак не прокомментировали инициативу. Интересно, что в ГИБДД уже часто поступали жалобы от водителей относительно мест с плохо различимой разметкой и последующих нарушениях, которые потом очень трудно оспорить.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов рассказывает, что в таких местах даже заложена коррупционная составляющая: «Это даже не места, а ловушки-кормушки. Инспекторы там стоят годами, так почему же они не написали рапорт о том, что это место опасное, что нужно поменять разметку или поставить знаки? Это работа по внесению изменений в одну бумажку, которая растягивается на годы».