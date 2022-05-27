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27 май 2022

В ГИБДД создали собственных телеграмм-ботов.

В ГИБДД создали собственных телеграмм-ботов.
Зачем ведомству понадобился интернет-инструментарий? Отвечаем- перед вами необычный эксперимент по выявлению нетрезвых водителей.
Пензенское ГИБДД решило плотнее работать с общественностью, создав специального бота в мессенджере Telegram, где местные жители могут сообщать о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом виде.
 
Разумеется, все данные поступают анонимно, но как только в чат поступает сигнал, дорожная инспекция начнет реагировать. «В сообщении необходимо указать конкретное место расположения (город, район, улицу) марку автомобиля, государственный регистрационный знак и направление движения нарушителя. Сообщение от граждан поступит в Госавтоинспекцию, после чего экипажи ДПС будут ориентированы на задержание данного водителя», — пояснили в ГИБДД.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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