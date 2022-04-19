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19 апр 2022

В GM разработали автономный учебный автомобиль

В GM разработали автономный учебный автомобиль
Автор фото: фирма-производитель

На сегодняшний день процесс обучения вождению сравнительно прост – есть автомобиль с дублирующими органами управления и мастер-инструктор, который расскажет вам все тонкости водительской науки, в GM же показали водительский тренажер ближайшего будущего

Пока вся идея существует лишь на патентах, но сама по себе она является крайне интересной.  Все построено вокруг искусственного интеллекта, который в режиме реального времени будет контролировать ученика и давать ему те или иные подсказки, а также оценивать навыки. Примерный сценарий использования может быть таким – автопилот самостоятельно проведет ученика по нужному маршруту, обращая внимание новичка на все дорожные знаки и ограничения, а после даст ему возможность самому повторить поездку.

В GM считают, что такой подход к обучению будет существенно проще и дешевле, так как не нужно будет нанимать профессиональных инструкторов. Оценивать успехи учеников предполагается по показаниям датчиков, так что оценки будут точными и непредвзятыми.

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