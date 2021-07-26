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26 июл 2021

В GM усовершенствовали адаптивный круиз-контроль

В GM усовершенствовали адаптивный круиз-контроль

Корпорация General Motors рассказала об улучшениях, внедрённых в адаптивный круиз-контроль Super Cruise к 2022 модельному году

По большому счету улучшение здесь два, но оба они важны. Первое заключается в функции автоматического перестроения, которую «допилили» по полной самостоятельности. Теперь машина способна распознавать медленно едущий автомобиль впереди, сканировать левый ряд, рулить и возвращается в прежний ряд после маневра.

Второе новшество – система автоматического перестроения доступна и для машин, которые перевозят прицепы. После того как водитель введет в бортовой компьютер параметры прицепа система будет производить все маневры с учетом новых данных. Если говорить конкретнее, то автомобиль, например, будет держаться строго посредине полосы, а все повороты будут осуществляться медленнее. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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