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25 фев 2019

В Госдуме выступили против ужесточения скоростного режима

В Госдуме выступили против ужесточения скоростного режима

Депутаты Единой России выступили против введения штрафа за превышение скорости на 10 километров в час. По всей вероятности, выступления представителей профильных министерств не убедили депутатов

По словам зампреда комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимира Афонского, выступления представителей профильных министерств не убедили депутатов, что предлагаемая мера о снижении ненаказуемого порога позволит повысить безопасность на дорогах. Также парламентарий подчеркнул, что в случае принятия решения о снижении ненаказуемого порога превышения скорости должна быть предусмотрена возможность для водителей оспаривать вынесенные в автоматическом режиме постановления. Он заметил, что, в случае снижения этого порога с 20 км/ч до 10 км/ч, неучтенным окажется мнение миллионов россиян.

Напомним, что на данный момент власти активно обсуждают вопрос об отмене нештрафуемого превышения скорости +20 км/ч. В недавнем выступлении, глава  департамента транспорта столицы, Максим Ликсутов сообщил, что формально в России существуют установленные ограничения скорости, но фактически многие водители ездят с превышением на 20 км/ч, поскольку наказания за это нарушение не существует.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, АвтоВести

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